Nächste Schneefront trifft den Norden

Hamburg - Der Winter bleibt hartnäckig! In der Nacht zu Montag hat die nächste Schneefront Hamburg erreicht.

Der Winterdienst hat wieder alle Hände voll zu tun. © Christian Charisius/dpa

Seit 4 Uhr sei der Winterdienst wieder mit über 700 Kräften im Volleinsatz, da in der Nacht eine aus dem Südwesten kommende Schneefront die Hansestadt erreicht hat, teilte die Stadtreinigung mit.

Im Laufe des Vormittags zieht die Front weiter bis zur Ostsee. Tagsüber sei mit weiterem Schneefall zu rechnen, der bis zum Abend Mengen zwischen zwei und sechs Zentimetern erreiche, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Verbreitet müsse mit Glätte gerechnet werden.

Zwischen Unterelbe und DIthmarschen wird es am Abend besonders haarig für die Verkehrsteilnehmer. Dort geht der Schnee in Regen über, in der Nacht zu Dienstag muss deswegen mit Eisglätte gerechnet werden.

Bis zum Dienstagmorgen wird in Hamburg und Schleswig-Holstein dann noch mal mit Neuschnee gerechnet, ein bis drei Zentimeter werden laut DWD erwartet.