Blitz-Rekord über Hamburg: Das ist der Grund

Hamburg - Mit bundesweit 1,5 Millionen registrierte Blitzen ist 2024 das Blitz-stärkste Jahr seit 2018. Selbst in Hamburg – das flächenmäßig zweitkleinste Bundesland – gab es rund 4500 Blitze mit einer Stromstärke von mindestens fünf Kiloampere (kA). Im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) ein Anstieg um 75 Prozent, wie das Blitzortungsunternehmen Nowcast am Freitag mitteilte.

Die Kraft von Blitzen wird über die Stromstärke in der Einheit Ampere angegeben. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Doch warum waren dieses Jahres so viele Blitze am Himmel über Hamburg zu sehen? TAG24 hat bei einem Experten des unabhängigen internationalen Wetterdienstes "UBIMET" nachgefragt.



"Auf vorherrschende Wetterlagen oder eine wärmere Luft kann man das Plus von 75 Prozent nicht schieben, sondern eher auf den Zufall, dass Hamburg getroffen wurde", so der Meteorologe Konstantin Brandes.

In diesem Jahr seien zum Beispiel nur zwei Tage überhaupt für rund zwei Drittel aller Blitze verantwortlich gewesen.

"Sowohl am 27. Mai als auch am 7. August wurden in der Hansestadt nämlich rund 1500 Blitze registriert - und das nur durch zwei Gewitter, die Hamburg einen Volltreffer bescherten", so der Experte gegenüber TAG24.

Entgegen weit verbreiteter Annahmen lässt sich aus der Blitzstärke jedoch nicht auf die Intensität eines Gewitters schließen: "Oft treten starke Blitze mit sehr lauten Donnern auch bei vergleichsweise harmlosen Kaltluftgewittern auf."