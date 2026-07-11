Der Sommer kehrt zurück! Am Wochenende wird es heiß im Norden

Hamburg - Der Sommer kehrt zurück: Am Wochenende zieht warme und trockene Luft nach Norddeutschland. Am Sonntag kann es dann richtig heiß werden.

In Hamburg wird es am Wochenende schön warm. Das Quecksilber soll bis auf 29 Grad klettern. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es am Wochenende richtig sommerlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, dass ein Hochdruckeinfluss dafür verantwortlich ist.

Der Samstag beginnt heiter bis sonnig, am Nachmittag können etwas mehr Quellwolken auftreten. Die Höchsttemperatur liegt in der Hansestadt bei 29 Grad.

An der Nordsee weht schwacher bis mäßiger Wind aus nördlicher Richtung, an der Ostseeküste gibt es teilweise Seewind.

Auch der Sonntag steht unter dem Motto: heiter und trocken. An der Küste kann es zwischendurch mal zu dichterer Bewölkung kommen. Trotzdem liegt die Höchsttemperatur auf Fehmarn bei 25 Grad.