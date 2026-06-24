Höchstwerte im Norden erwartet: Gibt es am Wochenende einen Hitzerekord?

Hamburg - Am Samstag werden in Hamburg , Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Temperaturen zwischen 37 und 38 Grad Celsius erwartet. Das könnten Rekordwerte sein. Wann hat der Norden zuletzt so geschwitzt?

In Hamburg liegt der Rekord bei 40,1 Grad. © Marcus Brandt/dpa

Die Daten des Deutschen Wetterdienstes zeigen: Es ist fast vier Jahre her. Im Juli 2022 wurden in allen drei Bundesländern die bisherigen Hitzerekorde geknackt. In den kommenden Tagen könnten auch die Juni-Rekorde fallen.

Am 20. Juli 2022 wurden in Hamburg-Neuwiedenthal 40,1 Grad gemessen - Hamburger Rekord und zugleich bundesweiter Bestwert. Bis dahin hatte der Hamburger Rekord mehr als 30 Jahre lang bei 37,3 Grad gelegen, gemessen im August 1992 in Hamburg-Fuhlsbüttel.

Der heißeste Juni wurde bislang am 29. Juni 1947 registriert: 36,5 Grad an der ehrenamtlich betreuten Station Hamburg-Bergedorf.

In den vergangenen 20 Jahren lag die Juni-Höchsttemperatur zuletzt am 30. Juni 2019 bei 35,7 Grad in Hamburg-Neuwiedenthal.