Höchstwerte im Norden erwartet: Gibt es am Wochenende einen Hitzerekord?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Samstag werden in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Temperaturen zwischen 37 und 38 Grad Celsius erwartet. Das könnten Rekordwerte sein.

Von Christiane Bosch

Hamburg - Am Samstag werden in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Temperaturen zwischen 37 und 38 Grad Celsius erwartet. Das könnten Rekordwerte sein. Wann hat der Norden zuletzt so geschwitzt?

In Hamburg liegt der Rekord bei 40,1 Grad.
In Hamburg liegt der Rekord bei 40,1 Grad.  © Marcus Brandt/dpa

Die Daten des Deutschen Wetterdienstes zeigen: Es ist fast vier Jahre her. Im Juli 2022 wurden in allen drei Bundesländern die bisherigen Hitzerekorde geknackt. In den kommenden Tagen könnten auch die Juni-Rekorde fallen.

Am 20. Juli 2022 wurden in Hamburg-Neuwiedenthal 40,1 Grad gemessen - Hamburger Rekord und zugleich bundesweiter Bestwert. Bis dahin hatte der Hamburger Rekord mehr als 30 Jahre lang bei 37,3 Grad gelegen, gemessen im August 1992 in Hamburg-Fuhlsbüttel. 

Der heißeste Juni wurde bislang am 29. Juni 1947 registriert: 36,5 Grad an der ehrenamtlich betreuten Station Hamburg-Bergedorf.

Erst Hitze, dann Unwetter? So wird das Wetter am Wochenende in Norddeutschland
Hamburg Wetter Erst Hitze, dann Unwetter? So wird das Wetter am Wochenende in Norddeutschland

In den vergangenen 20 Jahren lag die Juni-Höchsttemperatur zuletzt am 30. Juni 2019 bei 35,7 Grad in Hamburg-Neuwiedenthal.

Im hohen Norden wurden 40 Grad noch nicht erreicht

An den Küsten bleibt es am Wochenende etwas kühler.
An den Küsten bleibt es am Wochenende etwas kühler.  © Frank Molter/dpa

Ebenfalls am 20. Juli 2022 kletterte das Thermometer in Schleswig-Holstein auf den höchsten jemals gemessenen Wert: 39,1 Grad in Grambek im Kreis Herzogtum Lauenburg.

Zuvor lag der Landesrekord bei 38,0 Grad aus dem Jahr 2019. Der bisherige Juni-Rekord beträgt 36,3 Grad, gemessen am 20. Juni 2000 in Pelzerhaken im Kreis Ostholstein.

Auch Mecklenburg-Vorpommern blieb bislang knapp unter der 40-Grad-Marke. Am 20. Juli 2022 registrierte der Deutsche Wetterdienst in Boizenburg an der Elbe 39,4 Grad.

Nächste Hitzewelle im Norden erwartet: Ab Freitag wird's richtig heiß!
Hamburg Wetter Nächste Hitzewelle im Norden erwartet: Ab Freitag wird's richtig heiß!

Die bislang höchste Juni-Temperatur im Land wurde am 30. Juni 2019 in Anklam gemessen: 37,3 Grad.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

Mehr zum Thema Hamburg Wetter: