Es bleibt regnerisch und stürmisch: Die Sonne zeigt sich erst ab Wochenmitte

Hamburg - Nach Regen, starker Bewölkung und Sturmböen lockert es ab Mitte der Woche in Norddeutschland zunehmend auf und bleibt meist trocken.

An der Küste muss teils mit Sturmböen gerechnet werden. © Daniel Bockwoldt/dpa

Der Dienstag zeigt sich im gesamten Norden noch wechselhaft mit starker Bewölkung und schauerartigem Regen. Nachmittags kann es von Nordwesten her auflockern.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen auf 18 bis 20 Grad. An der Küste muss teils mit Sturmböen gerechnet werden.

In der Nacht auf Mittwoch bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein überwiegend trocken und wolkig mit einzelnen Auflockerungen. Die Minimalwerte liegen zwischen 11 Grad im Binnenland und 15 Grad auf den Inseln.

In Mecklenburg-Vorpommern können noch einzelne Schauer auftreten. An der See kommt es weiterhin zu einem starken Nordwestwind mit Sturmböen.

Am Mittwoch ist es wolkig und teils heiter, größtenteils bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad.