29.06.2026 07:59 Hitzeblog für den Norden: Temperaturen fallen, aber Unwetterrisiko bleibt

TAG24 informiert in einem Blog über die aktuellen Hitze-Entwicklungen im Norden. Ab Montag sinken die Temperaturen ein wenig, das Unwetterrisiko aber bleibt.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Jana Steger, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Nach der extremen Hitze am Wochenende fallen die Temperaturen ab Montag, es drohen jedoch weiterhin Gewitter und Unwetter. In unserem Blog halten wir Euch über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Ab Montag fallen die Temperaturen in Norddeutschland, das Risiko von Gewittern und Unwetter bleibt aber bestehen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa Am Samstag hatten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Temperaturen von bis zu fast 40 Grad geherrscht, gefolgt von teils heftigen Unwettern. Auch am Sonntag gab es im norddeutschen Raum Schauer und Gewitter, die Temperaturen blieben jedoch ähnlich wie am Vortag. Ab Montag sollen die Temperaturen nun fallen, das Risiko von mitunter starken Regenschauern, Blitz und Donner bleibt jedoch bestehen. Hamburg Wetter Nächste Hitzewelle im Norden erwartet: Ab Freitag wird's richtig heiß! Welche Auswirkungen das Extrem-Wetter auf Veranstaltungen und Alltag im Norden hat, erfahrt Ihr in unserem TAG24-Blog.

29. Juni, 7.59 Uhr: Hitzeschäden am Hamburger Flughafen

Wie der Hamburg Airport am Montagmorgen mitteilte, hat die extreme Hitze in den vergangenen Tagen für Schäden an Start- und Landebahn gesorgt. Die erforderlichen Reparaturarbeiten konnten zwar in der Nacht abgeschlossen werden, das verwendete Material musste aus Sicherheitsgründen jedoch noch vollständig aushärten. Deshalb begann der Flugbetrieb am Montag erst um 7 anstatt um 6 Uhr.

Am Hamburg Airport hat die extreme Hitze der vergangenen Tage für Schäden an Start- und Landebahn gesorgt. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

29. Juni, 7.33 Uhr: Wetter im Norden bleibt erst mal wechselhaft

Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Montag vor allem in Mecklenburg-Vorpommern mit teils kräftigen Schauern und Gewittern, allerdings bleibt das Wetter in ganz Norddeutschland wechselhaft. Kommende Nacht soll sich das Wetter beruhigen, zudem fallen die Temperaturen laut Meteorologen auf 9 bis 16 Grad im Nordwesten sowie 13 bis 19 Grad im Nordosten. Am Dienstag wechseln sich in Hamburg und Schleswig-Holstein Sonne und Wolken ab, es soll aber trocken bleiben. Lediglich im Westen kann es nachmittags regnen oder gewittern. In der Nacht zu Mittwoch nimmt das Gewitterrisiko im Norden wieder generell zu. Lokal kann demnach auch unwetterartiger Starkregen auftreten.

28. Juni, 20.39 Uhr: Diese Temperaturen warten in den nächsten Tagen auf den Norden

Nach der Hitzewelle am Wochenende soll es am Montag in Hamburg und Schleswig-Holstein nach Angaben des DWD zunächst bewölkt sein, bevor es im Tagesverlauf aufheitert. Außerdem gehen die Temperaturen im Vergleich zum Wochenende deutlich zurück. Es werden Höchstwerte von 23 bis 27 Grad erwartet. Auch der Dienstag bleibt weitestgehend trocken mit maximal 21 bis 27 Grad. Am Mittwoch geht es ähnlich weiter: Höchstwerte von 21 Grad auf den Inseln und 24 Grad in Hamburg. Auch in Niedersachsen und Bremen gehen die Temperaturen am Montag deutlich zurück: Höchstwerte von 23 bis 28 Grad im Binnenland und rund 20 Grad auf den Inseln werden erwartet. Am Dienstag können vor allem am Nachmittag lokale Schauer und Gewitter auftreten. Maximal 25 bis 28 Grad im Binnenland, im Nordwesten sowie auf den Inseln 20 bis 24 Grad. Ähnlich sieht es am Mittwoch aus: Höchstwerte von 20 Grad auf den Inseln und 25 Grad im Süden und Osten.

28. Juni, 17.39 Uhr: Suche nach vermisstem Schwimmer abgebrochen

Mit einem Großaufgebot suchten Rettungskräfte am heutigen Sonntag nach einem vermissten Langstreckenschwimmer bei der Seebrücke Scharbeutz (Kreis Ostholstein) in der Ostsee. Gegen kurz nach 14 Uhr habe die DLRG über den vermissten Schwimmer informiert. Anschließend seien eine Drohne und diverse Boote im Einsatz gewesen. Die Suchmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg. Der Einsatz sei am Nachmittag abgebrochen worden.

Die Suche nach einem vermissten Langstreckenschwimmer vor Scharbeutz blieb am Nachmittag ohne Erfolg. © Arne Jappe

28. Juni, 16 Uhr: Blitz schlägt während Gewitter in Haus ein

Eine heftige Unwetterfront traf das Stadtgebiet Aurich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. So schlug unter anderem gegen 5 Uhr morgens in der Westerlooger Straße ein Blitz in den Dachstuhl eines Wohnhauses ein und setzte diesen in Brand. Bereits Minuten später trafen Einsatzkräfte ein und begannen sofort mit den Löschmaßnahmen. Das sich zu diesem Zeitpunkt direkt über der Einsatzstelle befindliche Gewitter schloss das Einsetzen der Drehleiter aus Gründen des Eigenschutzes zwar aus, dennoch verhinderte das schnelle Eingreifen der Feuerwehren eine Brandausbreitung und damit größeren Schaden. Auch am Sonntag werden starke Gewitter in Teilen Norddeutschlands erwartet.

Während eines Dachstuhlbrands befand sich ein Gewitter unmittelbar über der Einsatzstelle. © Freiwillige Feuerwehr Aurich

28. Juni, 12.59 Uhr: Fahrbahn auf der A7 platzt wegen der Hitze auf

Wegen der extremen Hitze ist am Samstag der Asphalt auf der A7 bei Bad Fallingbostel (Niedersachsen) aufgeplatzt, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden zwei Autos beschädigt, verletzt wurde aber niemand. Die Fahrstreifen in Richtung Hamburg mussten gesperrt werden, aktuell wird der Verkehr einspurig über den Seitenstreifen geleitet. Laut der Polizei ist bis zur Reparatur der Fahrbahn mit Beeinträchtigungen in dem Bereich zu rechnen.

Auf der A7 bei Bad Fallingbostel in Niedersachsen ist am Samstag der Asphalt wegen der extremen Hitze aufgeplatzt. (Symbolfoto) © Rene Priebe/dpa

28. Juni, 11.51 Uhr: Auch im Nordosten wird es wieder extrem heiß

Auch für Mecklenburg-Vorpommern hat der DWD am Sonntag erneut eine Warnung vor extremer Hitze herausgegeben. Es werden demnach bis zu 38 Grad im Nordosten, bei möglichen Unwettern mit Starkregen und Sturmböen. Am Montag rechnen die Wetterexperten mit einem stark bewölkten Himmel und viel Nähe. Erneut sind lokal Gewitter und Unwetter möglich, bei Temperaturen bis 25 Grad an der Küste und 29 Grad an der Küste.

28. Juni, 9.55 Uhr: DWD warnt vor extremer Hitze in Hamburg

Der Deutsche Wetterdienst hat auch für Sonntag eine amtliche Warnung vor extremer Hitze in Hamburg herausgegeben. Sie gilt von 11 bis 19 Uhr. Anwohner sollen ausreichend trinken, auch ohne Durst. Die direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten sollen vermieden, der eigene Körper sowie Wohnräume kühl gehalten werden.

28. Juni, 8.14 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern

In Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen ist ein Ende der extremen Temperaturen in Sicht. Vorher kann es laut DWD allerdings noch zu Unwettern kommen. Am Morgen sind demnach Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich. Stellenweise ist zudem mit orkanartigen Böen zu rechnen. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 30 und 37 Grad. Für Montag rechnet der DWD mit einem Rückgang der Hitze. Es werden angenehmere Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad erwartet. Es können aber weiterhin Schauer und Gewitter auftreten.

27. Juni, 21.44 Uhr: Sanitätszentrum auf St. Pauli eingerichtet

Die Hitzewelle bringt Hamburg an seine Grenzen. Aufgrund der hohen Belastung richtete die Feuerwehr gemeinsam mit Hilfsorganisationen in einer Turnhalle des FC St. Pauli an der Budapester Straße ein Sanitätszentrum ein, um die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu entlasten. Wozu das Ganze? In dem Sanitätszentrum sollen Patienten behandelt werden, die unter hitzebedingten Beschwerden leiden, jedoch keinen stationären Krankenhausaufenthalt benötigen.

Auf St. Pauli wurde ein Sanitätszentrum eingerichtet. © NEWS5 / René Schröder

27. Juni, 21.15 Uhr: Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen knacken Hitzerekord!

Es geht weiter mit den Rekorden: In Hamburg ist am heutigen Samstag der Rekord für die höchste bislang gemessene Juni-Temperatur geknackt worden! An der Station Hamburg-Neuwiedenthal seien 39,4 Grad Celsius gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zuvor lag der Juni-Rekord der Hansestadt bei 36,5 Grad und wurde am 29. Juni 1947 gemessen. Und auch Schleswig-Holstein schreibt Geschichte. Dort wurde am Samstag ebenfalls der bisherige Rekord für die höchste bislang gemessene Temperatur geknackt! An der Station Grambek im Kreis Herzogtum Lauenburg sei eine Temperatur von 39,2 Grad Celsius gemessen worden. Der bisherige Rekord lag bei 39,1 Grad und wurde am 20. Juli 2022 gemessen. Ähnliches gilt für Niedersachsen. Mit 40,2 Grad in Lüchow hat der DWD die bisher höchste Temperatur in diesem Bundesland gemessen. Der bisherige Hitzerekord im Land zuvor lag bei 40 Grad am 20. Juli 2022 in Barsinghausen (Region Hannover).