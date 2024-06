Passend zur Hitze-Welle: Freibad-Saison in Hamburg eröffnet!

Hamburg - Der Sommer ist zurück! Auch im Norden soll in dieser Woche die 30-Grad-Marke geknackt werden. Passend zur Hitzewelle öffnen in Hamburg die Freibäder. Doch der Deutsche Wetterdienst spricht auch eine Warnung aus.

Passend zur Hitzewelle öffnen die Freibäder in Hamburg. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Neben sommerlichen Temperaturen zwischen 21 und 31 Grad soll es in Hamburg und Schleswig-Holstein in dieser Woche auch größtenteils trocken bleiben.

Lediglich am Donnerstag besteht aufgrund der Schwüle ein geringes Gewitter- und damit Schauerrisiko, meldet der Deutsche Wetterdienst am Montag.

Passend zum "Comeback des Sommers" eröffnen in der Hansestadt nun auch die letzten Freibäder, die wegen des vermehrten schlechten Wetters der vergangenen Tage die Tore noch geschlossen ließen.

Lediglich das Kaifubad war bislang geöffnet. Bis Mittwoch sollen nach und nach aber alle Sommerfreibäder folgen, wie Bäderland auf seiner Website mitteilte.

Seit dem heutigen Montag können Schwimmerinnen und Schwimmer bereits in den Bädern Bondenwald, Naturbad Stadtparksee, Marienhöhe und Neugraben ihre Bahnen ziehen. Am Dienstag öffnen dann die Freibäder in Billstedt und Finkenwerder, und am Mittwoch folgt das Sommerbad Osdorfer Born.

Doch auch im Freibad sind die Temperaturen nicht zu unterschätzen.