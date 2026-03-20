Erst Nebel und Wolken im Norden: Am Sonntag kommt die Sonne raus

Hamburg - Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich am Samstag auf Nebel einstellen, bevor am Sonntag die Sonne wieder zum Vorschein kommt.

Am Samstag reagieren noch Nebel und Wolken über den Norden. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die beiden nördlichen Bundesländer eigentlich wieder in einem Hochdruckgebiet, allerdings verhindert ein feuchtes Luftgebiet durchgängig gutes Wetter.

Bereits am Morgen hat sich Nebel breit gemacht, wie der DWD mitteilt. Dieser werde sich im Laufe des Tages auflösen, dann bleibe es allerdings wechselnd bewölkt. Nur vereinzelt könne die Sonne zu sehen sein.

Die Temperaturen sollen dabei allerdings mild bleiben mit Höchstwerten an die 15 Grad. Nachts werde es dann aber wieder frisch - und örtlich frostig.

In der Nacht zu Samstag soll es nicht nur bewölkt werden, Nebelfelder sollen sich erneut über Schleswig-Holstein ausbreiten, wie ein Meteorologe des DWD mitteilte.