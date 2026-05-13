Fällt Himmelfahrt ins Wasser? So wird das Wetter im Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin - Die Wetteraussichten für das verlängerte Wochenende sind im Norden eher trüb.

In Hamburg bleibt das Wetter regnerisch. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es heute und morgen in manchen Teilen des Nordens zeitweise Gewitter geben und Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern.

In Mecklenburg-Vorpommern sollen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer pro Stunde möglich sein. Auch Graupel, also weiche Eiskugeln, seien nicht ausgeschlossen.

Im gesamten Norden bleibt es heute zunächst bewölkt und regnerisch, mancherorts kommt die Sonne raus. Die Temperaturen steigen in Hamburg und Schleswig-Holstein auf bis zu 14 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern auf bis zu 13 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf sieben bis vier Grad, in Mecklenburg-Vorpommern liegen die Tiefstwerte zwischen acht und fünf Grad.