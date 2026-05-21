Pfingsten im Norden: Setzt sich endlich die Sonne durch?

Hamburg/Kiel/Schwerin - Sonnenbrille raus, Regenjacke aber vorsichtshalber noch nicht ganz wegräumen: Zum Pfingstwochenende wird das Wetter im Norden deutlich freundlicher.

Am Freitag sollen sich Sonne und Wolken noch abwechseln, danach wird es deutlich wärmer. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern steigen die Temperaturen Schritt für Schritt Richtung Frühsommer – ganz ohne kleine Wetterlaunen geht es aber noch nicht.

"Tendenziell kann man sagen, dass es etwas trockener und wärmer wird", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Es ist aber nicht so, dass es ein astreines Sonnenwochenende wird."

Vor allem am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken noch ab. Besonders in Schleswig-Holstein und Hamburg könne es vereinzelt noch etwas Regen geben.

Die Temperaturen erreichen zum Start ins Wochenende an den Küsten etwa 19 bis 20 Grad.

In Hamburg und im Binnenland wird es mit 23 bis 24 Grad bereits deutlich wärmer. Dazu bleibt es meist angenehm mild.