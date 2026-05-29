Starkregen, Sturm und Gewitter: Dem Norden drohen Unwetter

Hamburg - Das wird ungemütlich! Am Freitagnachmittag drohen Hamburg und Schleswig-Holstein Starkregen und kräftige Gewitter.

Am Nachmittag drohen lokale Unwetter. © Alexander Wolf/onw-images/dpa

Der Freitag beginnt noch mit blauem Himmel und Sonne satt - doch im Laufe des Tages kommt es zum Wetterumschwung.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, ist ab dem Vormittag von Westen her mit Gewittern und Starkregen mit rund 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit zu rechnen.

Auch Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und Hagel setzen dem sommerlichen Wetter einen ungemütlichen Schlusspunkt.

Ab dem Nachmittag drohen lokale Unwetter mit heftigem Starkregen und schweren Sturmböen. Der Schwerpunkt liege von Dithmarschen bis Lauenburg.