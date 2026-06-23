Jetzt wird's heiß: Amtliche Warnung vor Hitze in Hamburg

Hamburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch eine amtliche Warnung vor Hitze in Hamburg ausgesprochen.

In Hamburg werden am Freitag 35 Grad erwartet. © Marcus Brandt/dpa

Demnach werde am Mittwoch eine starke Wärmebelastung in Hamburg erwartet. Die Temperaturen steigen auf 32 Grad, in der Nacht sei insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet nur mit verringerter Abkühlung zu rechnen, heißt es in der Mitteilung.

Der DWD rät bei dieser Hitze dazu, ausreichend zu trinken - auch ohne Durst.

Direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten sollten vermieden werden, der Körper und Wohnräume kühl gehalten werden.