Neuschnee und überfrierende Nässe: Im Norden wird es wieder bitterkalt

Der Winter hält den Norden weiter im eisernen Griff. Neuschnee und überfrierende Nässe sorgen für Glätte, in der Nacht zu Sonntag wird es richtig kalt.

Von Tobias Bruns

In der Nacht zu Sonntag sollen die Temperaturen auf -10 Grad fallen.

Der Winterdienst der Stadt musste in der Nacht zu Samstag wieder zum Volleinsatz ausrücken. Seit 0.30 Uhr sind über 700 Einsatzkräfte auf den Straßen unterwegs, um die wichtigen Hauptstraßen, Strecken mit Linienverkehr und Verbindungsstrecken zu räumen.

Die Stadtreinigung mahnt Verkehrsteilnehmer in einer Mitteilung dennoch zur Vorsicht. Durch Schneematsch und überfrierende Nässe komme es zu erhöhter Glättegefahr.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, komme im Südosten Schleswig-Holsteins und in Hamburg bis zum Samstagvormittag teilweise auch noch Schnee runter.

Schnee und Glätte im Norden: Winterdienst im Volleinsatz
Da tagsüber leichtes Tauwetter erwartet wird und die Temperaturen in der Nacht wieder sinken, muss mit neuer Glätte durch überfrierenden Altschnee und Nässe gerechnet werden.

Am Samstag pendelt sich die Temperatur bei -1 Grad ein. In der Nacht geht es runter auf -5 Grad, örtlich wird mit strengem Frost bei -10 Grad gerechnet.

