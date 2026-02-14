Neuschnee und überfrierende Nässe: Im Norden wird es wieder bitterkalt

Hamburg - Der Winter hält den Norden weiter im eisernen Griff. Neuschnee und überfrierende Nässe sorgen für Glätte, in der Nacht zu Sonntag wird es richtig kalt.

In der Nacht zu Sonntag sollen die Temperaturen auf -10 Grad fallen. © Bodo Marks/dpa

Der Winterdienst der Stadt musste in der Nacht zu Samstag wieder zum Volleinsatz ausrücken. Seit 0.30 Uhr sind über 700 Einsatzkräfte auf den Straßen unterwegs, um die wichtigen Hauptstraßen, Strecken mit Linienverkehr und Verbindungsstrecken zu räumen.

Die Stadtreinigung mahnt Verkehrsteilnehmer in einer Mitteilung dennoch zur Vorsicht. Durch Schneematsch und überfrierende Nässe komme es zu erhöhter Glättegefahr.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, komme im Südosten Schleswig-Holsteins und in Hamburg bis zum Samstagvormittag teilweise auch noch Schnee runter.

Da tagsüber leichtes Tauwetter erwartet wird und die Temperaturen in der Nacht wieder sinken, muss mit neuer Glätte durch überfrierenden Altschnee und Nässe gerechnet werden.