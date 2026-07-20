Gewitter und starke Böen: Wo es im Norden besonders ungemütlich wird und wann Sonne in Sicht ist

Bereits am Sonntag zogen Wolken über die Bucht von Travemünde an der Ostsee. © Markus Scholz/dpa

Es bleibt zunächst in allen Regionen bewölkt mit einzelnen Schauern, bevor es im Tagesverlauf freundlicher wird und meist trocken bleibt. In Ostholstein und in Vorpommern kann es lokal auch zu Gewittern kommen.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Maximaltemperaturen zwischen 19 und 23 Grad. An der See bleibt es etwas kühler. An den Küsten kann außerdem ein frischer und böiger Wind auftreten.

In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen auf 9 bis 15 Grad, nur an der Küste bleibt es etwas milder. Die Nacht soll überwiegend trocken und teils auch klar werden.

Der Dienstag beginnt sonnig und trocken, allerdings ziehen von der Nordsee her Wolken auf. Es werden ähnliche Temperaturen wie am Vortag erwartet. In der Nacht auf Mittwoch wird es wieder bewölkt und kann vereinzelt regnen. Die Minimalwerte liegen bei rund 14 Grad. An der See muss teils erneut mit starkem und böigem Wind gerechnet werden.