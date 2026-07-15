Schon wieder! Starkregen und Hagel erwartet: Unwetter rollen auf den Norden zu

Hamburg - Bereits am Montag haben Unwetter im Norden für Verwüstung gesorgt . Am Donnerstag drohen nun erneut Starkregen, Hagel und stürmische Böen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt.

Erst am Montag sorgten riesige Hagelkörner im Norden für Verwüstung. © JOTO

Während sich der Norden am Mittwoch noch überwiegend sonnig zeigte, werden am Donnerstag lokale Unwetter erwartet.

Vor allem ab dem Nachmittag soll es in Hamburg und Schleswig-Holstein teils heftige Schauer und Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen sollen um die 25 Grad an der Ostsee, und sonst bei um die 27 Grad liegen.

In der Nacht zu Freitag werde erwartet, dass die Gewitter wieder weniger werden. Ähnlich sieht es in Niedersachsen und Bremen aus.

Auch dort werden am Donnerstag lokale Gewitter mit teils heftigem Starkregen erwartet. Ebenfalls am Nachmittag sollen dort Schauer und einzelne Gewitter zunehmen. Die Höchsttemperaturen sollen um die 24 Grad an der See, sonst bei 27 bis 31 Grad liegen.