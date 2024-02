Hamburg-Wetter: Mitten im Winter gibt es beinahe T-Shirt-Temperaturen

Hamburg zeigt sich wieder mal von seiner trüben Seite. © Georg Wendt/dpa

Verantwortlich dafür ist ein Tief bei Irland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dadurch bringt südwestliche Strömung sehr milde und feuchte Luft nach Hamburg und Schleswig-Holstein.

Am Donnerstag herrscht das Grau vor. Es wird den ganzen Tag bedeckt, dabei ist es teils neblig-trüb. Zeitweise regnet es oder es gibt Sprühregen. Die Temperaturen steigen auf maximal neun Grad auf Sylt und bis 13 Grad in Hamburg. Dazu weht nur ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Freitag regnet es anfangs, später lässt der Regen nach. Wirklich kühler wird die Nacht nicht, die Tiefstwerten liegen zwischen sieben Grad auf Sylt und zehn Grad in Neumünster.

Am Freitag bleibt es trüb, obwohl es anfangs im Raum Hamburg und im Südosten Schleswig-Holsteins einige Auflockerungen gibt. Sonst wird es stark bewölkt bis bedeckt. Von der Nordsee zieht Regen ostwärts übers Land. Dazu wird es außergewöhnlich mild: an den Küsten zehn Grad, an der dänischen Grenze zwölf Grad und in Hamburg sogar bis 17 Grad.

Auch in der Nacht regnet es anfangs noch etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf sechs bis acht Grad.