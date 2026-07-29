Hitze und Unwetter im Norden erwartet: Wetterdienst spricht Warnung aus
Hamburg - Die Hansestadt schwitzt! Für Mittwoch und Donnerstag wird in Hamburg und Umgebung eine starke Wärmebelastung erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt.
"Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten", mahnt der DWD zur Vorsicht. Vor allem in der Stadt werde es durch die Hitze ungemütlich.
"Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Hamburg zu rechnen", heißt es in der Warnung weiter.
Auf Helgoland wird am Mittwoch mit 25 Grad gerechnet, ansonsten mit Höchstwerten um 28 Grad auf den übrigen Inseln und bis 32 Grad in Hamburg.
In der Nacht sollen Tiefstwerte zwischen 19 und 15 Grad herrschen. Am Donnerstag gehe es nach einem sonnigen Start zunehmend mit Quellwolken weiter. Am Nachmittag werde mit teils kräftigen Gewittern, lokal auch mit Unwettern gerechnet.
Temperaturen in Hamburg und Umgebung sinken am Freitag wieder
Doch die Temperaturen sollen ähnlich wie am Vortag weiterhin hoch bleiben: maximal 28 Grad in Nordfriesland sowie bis zu 36 Grad in Hamburg und Lauenburg. In der Nacht werde erwartet, dass die Gewitter schließlich über die Ostsee abziehen. Tiefstwerte liegen bei 18 bis 14 Grad.
Am Freitag sollen die hohen Temperaturen dann auch schon wieder nachlassen. Die Aussichten: wolkig mit einzelnen Schauern, im späteren Verlauf auch teils kräftigen Gewittern. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 21 Grad auf Fehmarn und 25 Grad im Raum Hamburg liegen.
Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa