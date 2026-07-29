Hitze und Unwetter im Norden erwartet: Wetterdienst spricht Warnung aus

Hamburg - Die Hansestadt schwitzt! Für Mittwoch und Donnerstag wird in Hamburg und Umgebung eine starke Wärmebelastung erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt.

Vor allem im Hamburger Stadtgebiet wird es heiß. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

"Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten", mahnt der DWD zur Vorsicht. Vor allem in der Stadt werde es durch die Hitze ungemütlich.

"Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Hamburg zu rechnen", heißt es in der Warnung weiter.



Auf Helgoland wird am Mittwoch mit 25 Grad gerechnet, ansonsten mit Höchstwerten um 28 Grad auf den übrigen Inseln und bis 32 Grad in Hamburg.

In der Nacht sollen Tiefstwerte zwischen 19 und 15 Grad herrschen. Am Donnerstag gehe es nach einem sonnigen Start zunehmend mit Quellwolken weiter. Am Nachmittag werde mit teils kräftigen Gewittern, lokal auch mit Unwettern gerechnet.