Hitzewarnung! So warm wird es in Hamburg und dem Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin - Jetzt wird wieder geschwitzt! In Hamburg und weiten Teilen Norddeutschlands wird in den kommenden Tagen die nächste Hitzewelle erwartet.

Die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen in Hamburg und dem Norden wieder auf mehr als 30 Grad. (Symbolfoto) © Bildmontage: Jens Büttner/dpa

Für den morgigen Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits eine amtliche Hitzewarnung für die Hansestadt herausgegeben. Zwischen 11 Uhr und 19 Uhr wird demnach eine "starke Wärmebelastung" erwartet.

Laut Prognose werden im Raum Hamburg bis zu 32 Grad erreicht. In Schleswig-Holstein sollen es bis zu 28 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 30 und 32 Grad werden.

Auch der Donnerstag bringt demzufolge keine Abkühlung - im Gegenteil! Es soll noch heißer werden: in Hamburg und Schleswig-Holstein bis zu 36 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 35 Grad.

Der DWD empfiehlt, ausreichend zu trinken - auch, wenn man keinen Durst hat. Die direkte Sonne sowie körperlich anstrengende Aktivitäten sollten vermieden, der eigene Körper und die Wohnräume möglichst kühl gehalten werden.