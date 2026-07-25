Wo steckt der Sommer? Am Wochenende wird es wechselhaft im Norden

Hamburg - Wo steckt der Sommer? Am Wochenende müssen sich die Norddeutschen zunächst auf einen Sonne-Wolken-Mix einstellen, bevor dann der Regen kommt.

Am Wochenende kommen Regenschauern auf den Norden zu. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Der Samstag startet in Hamburg und Schleswig-Holstein mit einem freundlichen Wolken-Sonne-Mix, doch gerade nach Norden hin können teilweise auch dichtere Wolken aufkommen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gibt es in der Hansestadt bis zu 27 Grad. In Flensburg bleiben die Höchsttemperaturen bei 23 Grad. Am Meer herrscht dabei ein frischer Südwest- bis Westwind.

In der Nacht zum Sonntag kommt aus Nordwesten eine dichte Bewölkung auf Norddeutschland zu. Die Wolken haben zusätzlich Regen im Gepäck. Dieser verstärkt sich laut dem DWD teils schauerartig bei Tiefstwerten von 17 Grad auf den Inseln.

Am Sonntag bleibt es über Tag stark bewölkt. Es gibt nur wenige Auflockerungen. Regenschauern ziehen von Nordwesten über Norddeutschland und südlich kann es Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen in Hamburg bei 22 Grad, auf den Nordsee-Inseln gibt es höchstens 18 Grad.