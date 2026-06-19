Hitzewarnung am Wochenende: Was es bei der Wärme in Hamburg zu beachten gibt
Hamburg - Achtung, es wird richtig heiß und schwül am Wochenende: Für Freitag und Samstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben.
In Hamburg soll es am Freitag bis zu 34 Grad warm werden und auch am Samstag ist nicht mit Abkühlung zu rechnen: bis auf 33 Grad steigen die Temperaturen an.
Die Hitzewarnung des DWD gilt von Freitag, 11 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr, für die Hansestadt. Gerade am Freitag sei die Belastung durch die Hitze besonders extrem, doch auch am Samstag sei die Wärme noch stark belastend.
Besonders pflegebedürftige, alte Menschen, Schwangere und Kinder würden durch die Wärme sehr leiden, warnt der DWD.
Zusätzlich erwarten die Meteorologen in der Nacht zu Samstag starke Gewitter und große Mengen an Regen (bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter). Trotzdem soll es in der Nacht nicht sonderlich kälter werden - gerade im dicht bebauten Stadtgebiet der Hansestadt ist nicht mit viel Abkühlung zu rechnen.
Der DWD rät dazu, an solchen besonders heißen Tagen ausreichend viel zu trinken, auch wenn kein Durstgefühl besteht.
Außerdem soll die direkte Sonne gemieden werden sowie körperlich anstrengende Aktivitäten. Am besten sollen die Hamburger sowohl sich selbst als auch ihre Wohnräume möglichst kühl halten.
"Kühle Orte"-Karte für die Hansestadt
Die Stadt Hamburg zeigt auf ihrer Website "kühle Orte" in der Hansestadt, wo sich Hamburger bei der Hitze aufhalten können. Außerdem gibt es eine Übersicht der kostenlosen "Trinkwasser-Refill-Stationen" in Hamburg.
Zusätzlich steht auch in diesem Jahr der kostenlose Hitze-Informationsservice zur Verfügung.
Unter der Nummer 040 115 (Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr) können allgemeine Tipps zum Schutz vor Hitzebelastung und zum richtigen Umgang mit hohen Temperaturen eingeholt werden.
Erstmeldung: 18. Juni, 12.16 Uhr, zuletzt aktualisiert: 19. Juni, 9.55 Uhr.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa