Hitzewarnung am Wochenende: Was es bei der Wärme in Hamburg zu beachten gibt

Hamburg - Achtung, es wird richtig heiß und schwül am Wochenende: Für Freitag und Samstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben.

Gerade für Kinder, Schwangere und ältere Personen kann das Wetter eine große Belastung sein. © Marcus Brandt/dpa

In Hamburg soll es am Freitag bis zu 34 Grad warm werden und auch am Samstag ist nicht mit Abkühlung zu rechnen: bis auf 33 Grad steigen die Temperaturen an.

Die Hitzewarnung des DWD gilt von Freitag, 11 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr, für die Hansestadt. Gerade am Freitag sei die Belastung durch die Hitze besonders extrem, doch auch am Samstag sei die Wärme noch stark belastend.

Besonders pflegebedürftige, alte Menschen, Schwangere und Kinder würden durch die Wärme sehr leiden, warnt der DWD.

Zusätzlich erwarten die Meteorologen in der Nacht zu Samstag starke Gewitter und große Mengen an Regen (bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter). Trotzdem soll es in der Nacht nicht sonderlich kälter werden - gerade im dicht bebauten Stadtgebiet der Hansestadt ist nicht mit viel Abkühlung zu rechnen.

Der DWD rät dazu, an solchen besonders heißen Tagen ausreichend viel zu trinken, auch wenn kein Durstgefühl besteht.

Außerdem soll die direkte Sonne gemieden werden sowie körperlich anstrengende Aktivitäten. Am besten sollen die Hamburger sowohl sich selbst als auch ihre Wohnräume möglichst kühl halten.