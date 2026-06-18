Hitzewarnung für Hamburg: Was es bei der Wärme zu beachten gibt
Hamburg - Achtung, es wird richtig heiß und schwül: Für Freitag, 19. Juni, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben.
In Hamburg soll es am Freitag bis zu 33 Grad warm werden. Die Hitzewarnung gilt an diesem Tag zwischen 11 Uhr und 19 Uhr. Die Belastung durch die Hitze werde zu dieser Zeit besonders stark.
Gerade pflegebedürftige, alte Menschen, Schwangere und Kinder würden durch die Wärme besonders leiden, warnt der DWD.
Auch in der Nacht zu Samstag soll es nicht sonderlich kälter werden - gerade im dicht bebauten Stadtgebiet der Hansestadt ist nicht mit viel Abkühlung zu rechnen.
Der DWD rät dazu, an solchen besonders heißen Tagen ausreichend viel zu trinken, auch wenn kein Durstgefühl besteht.
Zusätzlich soll die direkte Sonne gemieden werden sowie körperlich anstrengende Aktivitäten. Am besten sollen die Hamburger sowohl sich selbst als auch ihre Wohnräume möglichst kühl halten.
Auch am Samstag ist mit keinem Temperatursturz zu rechnen. Zudem steige das Gewitterrisiko an.
"Kühle Orte"-Karte für die Hansestadt
Die Stadt Hamburg zeigt auf ihrer Website "kühle Orte" in der Hansestadt, wo sich Hamburger bei der Hitze aufhalten können. Außerdem gibt es eine Übersicht der kostenlosen "Trinkwasser-Refill-Stationen" in Hamburg.
Zusätzlich steht auch in diesem Jahr der kostenlose Hitze-Informationsservice zur Verfügung.
Unter der Nummer 040 115 (Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr) können allgemeine Tipps zum Schutz vor Hitzebelastung und zum richtigen Umgang mit hohen Temperaturen eingeholt werden.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa