Hitzewarnung für Hamburg: Was es bei der Wärme zu beachten gibt

Hamburg - Achtung, es wird richtig heiß und schwül: Für Freitag, 19. Juni, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben.

Gerade für Kinder, Schwangere und ältere Personen kann das Wetter eine große Belastung sein. © Marcus Brandt/dpa

In Hamburg soll es am Freitag bis zu 33 Grad warm werden. Die Hitzewarnung gilt an diesem Tag zwischen 11 Uhr und 19 Uhr. Die Belastung durch die Hitze werde zu dieser Zeit besonders stark.

Gerade pflegebedürftige, alte Menschen, Schwangere und Kinder würden durch die Wärme besonders leiden, warnt der DWD.

Auch in der Nacht zu Samstag soll es nicht sonderlich kälter werden - gerade im dicht bebauten Stadtgebiet der Hansestadt ist nicht mit viel Abkühlung zu rechnen.

Der DWD rät dazu, an solchen besonders heißen Tagen ausreichend viel zu trinken, auch wenn kein Durstgefühl besteht.

Zusätzlich soll die direkte Sonne gemieden werden sowie körperlich anstrengende Aktivitäten. Am besten sollen die Hamburger sowohl sich selbst als auch ihre Wohnräume möglichst kühl halten.

Auch am Samstag ist mit keinem Temperatursturz zu rechnen. Zudem steige das Gewitterrisiko an.