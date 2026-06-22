Nächste Hitzewelle im Norden erwartet: Ab Freitag wird's richtig heiß!

Hamburg - Die drückende Hitze ließ die Norddeutschen am Wochenende schon aufstöhnen. Jetzt könnte es aber noch dicker kommen.

Am Wochenende werden Temperaturen über 35 Grad erwartet. © Thomas Warnack/dpa

Der Start in die Woche wird sommerlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf der Website mit. Am Montag und Dienstag werden in Hamburg Höchsttemperaturen von 27 beziehungsweise 28 Grad erreicht.

Dabei bleibt es sonnig und trocken. Erst am Mittwoch ziehen Wolkenfelder durch, die Temperaturen knacken im Binnenland aber schon die 30-Grad-Marke. Auch am Donnerstag wird es mit bis zu 32 Grad heiß.

Am Mittwoch und Donnerstag sei eine Warnung vor starker Wärmebelastung möglich, so der DWD.

Richtig warm wird es dann ab Freitag. Bei erwarteten Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke steigt die Wahrscheinlichkeit für eine amtliche Hitzewarnung.

Nur an den Küsten sorgt die Seeluft für etwas angenehmere Temperaturen.