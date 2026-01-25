"Kompromisslos, kalt und eindringlich": Wintereinbruch bringt bis zu 25 Zentimeter Schnee

Hamburg - Der Schnee ist zurück: Am Samstagabend hat es in Hamburg erneut geschneit. Auch im Umland habe es noch etwa Schnee gegeben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Samstagabend ist in Hamburg reichlich neuer Schnee gefallen. © Bodo Marks/dpa

Bis nach Bad Oldesloe seien weiße Flecken gemeldet worden. Bis zum späten Vormittag ist nach DWD-Angaben noch mit Glätte durch überfrierende Nässe, Schneematsch oder in der vergangenen Nacht gefallenen Schnee zu rechnen. Die Lagezentren der Polizei hatten wegen der Glätte am Morgen aber keine Besonderheiten mitgeteilt.

Auch in den kommenden Tagen ist demnach mit Schnee zu rechnen. Dabei wird es laut der Vorhersage bis Montagabend in Ostholstein, Lauenburg und Hamburg verbreitet Mengen zwischen 10 und 20 Zentimeter, örtlich auch bis 25 Zentimeter geben.

Nach Nordwesten hin nimmt die Schneefallmenge den Meteorologen zufolge ab. In Nordfriesland werden etwa überwiegend Mengen um 2 Zentimeter erwartet.

Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Auch leichte Plusgerade sind möglich. Insbesondere wegen des Winds könnten sich die Temperaturen deutlich kälter anfühlen, als sie tatsächlich seien, sagte der Meteorologe.

Auch zur Wochenmitte rechnet der DWD mit Schnee, bevor die Temperaturen zum Ende der kommenden Woche langsam wieder anziehen. "Doch bis dahin bleibt der Winter tonangebend: kompromisslos, kalt und eindringlich", heißt es in einer Mitteilung.