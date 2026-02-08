Hamburg bibbert weiter: Deutscher Wetterdienst warnt vor Tauwetter

Hamburg - Die Hansestadt bleibt auch in den kommenden Tagen fest im Griff frostiger Temperaturen, einsetzenden Tauwetters und rutschiger Straßen. Besonders in der Nacht zum Montag muss mit Glätte durch gefrierendes Tauwasser gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Viele Gewässer in Hamburg sind derzeit noch von einer dünnen Eisschicht bedeckt. Zu dünn, um diese sicher zu begehen. Gerade bei dem aktuell anhaltenden Tauwetter. © Tag24/Madita Eggers

Bis Donnerstag ziehen dichte Wolken über die Stadt, dazu kommen immer wieder Sprühregen und leichter Schneefall.

Am Montag steigen die Temperaturen nur leicht auf 0 bis 1 Grad. Wer unterwegs ist, sollte sich besonders auf glatte Gehwege und Straßen einstellen.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf etwa -2 Grad. Der Tag selbst bleibt stark bewölkt, meist trocken, bei Höchstwerten von 1 bis 3 Grad.

Ab Mittwoch droht dann erneut erhöhte Glätte-Gefahr: Morgens kann leichter Regen die Straßen zu einer echten Rutschpartie machen, tagsüber klettert das Thermometer auf rund 4 Grad. Auch die Nacht zum Donnerstag bleibt regnerisch bei Tiefstwerten um 1 Grad.

Doch nicht nur die Straßen sind gefährlich: Durch das Tauwetter auf den Dächern droht herabfallender Schnee, und auch Eiszapfen können sich bilden und dann lösen. Der DWD rät deshalb, Hauskanten vorsorglich zu meiden.