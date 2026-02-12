Schon wieder Schnee und Glätte im Norden

Hamburg/Schleswig-Holstein - Am Donnerstag und Freitag sorgt ein Tiefdruckgebiet für Neuschnee in Schleswig-Holstein und Hamburg .

Am Donnerstagmorgen sorgte Schnee für Glätte im Norden. © Markus Scholz/dpa

Im Norden Schleswig-Holsteins fällt am Morgen wieder Schnee und die Polizei berichtet von vereinzelten Glätte-Unfällen. Der Schneefall soll sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Laufe des Tages auf das ganze Bundesland und Hamburg ausweiten. Das Wetter werde vorerst von einem Tiefdruckgebiet bestimmt.

Allgemein bleibe das Wetter im Norden durchwachsen, teilte ein Meteorologe des DWD mit. Das bedeute, dass es zunächst viele Wolken, keine Sonne und gebietsweise Regen gebe. Im Tagesverlauf sollen in Hamburg lediglich Höchsttemperaturen von 3 Grad Celsius erreicht werden. Der Meteorologe erklärte, dass über Nacht kalte Luft in Richtung Süden ziehe und Schnee mit sich bringe.

"Es muss im Auge behalten werden, ob es den Berufsverkehr am Freitag beeinflussen kann", sagte der Meteorologe.