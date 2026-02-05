Schnee und Glätte im Norden: Winterdienst im Volleinsatz

Hamburg - Das Winterwetter in Hamburg fordert den Räumdienst der Stadt erneut heraus. Auch am Donnerstag soll es wieder schneien.

Für den Winterdienst ist es der 16. Volleinsatz in dieser Saison. © Marcus Brandt/dpa

Wegen des Schneefalls sei der Winterdienst der Stadtreinigung seit 4 Uhr wieder im Volleinsatz, teilte die Stadtreinigung mit. Das bedeute, dass 728 Einsatzkräfte mit mehr als 360 Fahrzeugen unterwegs seien, um unter anderem wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr zu streuen und zu räumen. Es sei der 16. Großeinsatz in dieser Saison.

Die Stadtreinigung bittet alle Verkehrsteilnehmer um Vorsicht, da es trotz des Einsatzes weiter glatt sein könne.

Am Morgen kam es nach Angaben der Polizei bislang zu keinen größeren Unfällen wegen Glätte. So langsam habe sich der Hamburger Verkehrsteilnehmer an das winterliche Wetter gewöhnt, sagte ein Sprecher. Auch aus Schleswig-Holstein wurden zunächst keine größeren Unfälle gemeldet.

Auch die kommenden Tage bleibt es winterlich kalt. Am Donnerstag kommt von Südosten her Schneefall mit damit verbundener Glätte auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei kann es vor allem in der Osthälfte Schleswig-Holsteins zwischen einem und fünf Zentimeter Schnee geben.

Die Temperaturen liegen laut der Vorhersage bei bis zu -2 Grad. Ähnliche Temperaturen werden auch in der Nacht zum Freitag erwartet.