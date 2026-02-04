Erneuter Schneefall in Hamburg! So sind die Aussichten für die kommenden Tage

Hamburg - Irgendwann ist auch mal genug! Seit der Nacht ist Hamburg wieder von einer weißen Schneedecke umhüllt - und das wird wohl noch bis zum Wochenende so bleiben.

In Hamburg schneit es seit den frühen Morgenstunden. Auch der Hafen ist von einer weißen Schneedecke umhüllt. © Robert Stoll/TAG24

Wer dachte, der Schnee sei vorüber, sah sich am Mittwochmorgen beim Blick aus dem Fenster getäuscht. Seit 3 Uhr schneit es ununterbrochen in der Hansestadt. Der Winterdienst ist bereits mit mehr als 700 Kräften und 360 Fahrzeugen im Einsatz, warnt aber dennoch vor Glätte.

Aktuell fallen auch immer noch die weißen Flöckchen vom Himmel, doch der Schneefall ist bereits abgeklungen und soll gegen 11 Uhr gänzlich aufhören, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf TAG24-Nachfrage erklärte.

Die Temperaturen für den weiteren Tagesverlauf werden etwas milder als an den Vortagen erwartet, bleiben aber weiterhin im Dauerfrostbereich. Auch in der kommenden Nacht bleibt es ähnlich.

Am Donnerstag wird es mit -1 bis -2 Grad zwar etwas wärmer, aber immer noch kalt. Dazu wird mit erneutem Schneefall gerechnet, so der Sprecher. Dieser wird im Zeitraum zwischen 6 und 10 Uhr erwartet. Dabei soll es sich um ähnliche Mengen wie am Mittwoch handeln - zwei bis drei Zentimeter.