So viel Schnee soll jetzt in Hamburg fallen

Ungewohnte Schneebilder gab es Anfang Dezember aus Hamburg. © Marcus Brandt/dpa

In der Spitze wurden am 5. Dezember 2023 elf Zentimeter Schnee an der Wetterstation in Hamburg-Fuhlsbüttel gemessen. In Kiel waren es am 2. Dezember sogar 18 Zentimeter. Darauf folgten milde Temperaturen und ungewöhnlich viel Regen.

Doch jetzt ist der Winter zurück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet neuen Schnee im Norden. Bis zum Wochenende dürften sich bis zu sieben Zentimeter anhäufen.

In der Nacht zum Freitag werden nur vereinzelt Flocken fallen, richtig los geht es erst am Morgen. Dann kommt dank eines Ausläufers von Tief "Brigitta" von Südwesten her leichter Schneefall auf. Ab etwa 5 Uhr, spätestens ab 8 Uhr schneit es, heißt es in den Warnungen des DWD. Dabei können bis Samstagfrüh Mengen zwischen ein bis fünf Zentimeter fallen. Die Straßen werden glatt.

Die weiße Pracht bliebt voraussichtlich liegen. Denn die Höchstwerte liegen am Freitag um den Gefrierpunkt, verbreitet gibt es Dauerfrost.

An den Küsten wird es besonders ungemütlich. In der Nacht frischt der Ost-Wind an der Nordsee bereits auf, am Vormittag nimmt er weiter zu. An dann ist auch die Ostseeküste betroffen. Es treten Windböen und stürmische Böen zwischen 55 und 70 Stundenkilometer auf. Auch Sturmböen bis 80 km/h sind an ungeschützten Lagen wahrscheinlich.

In der Nacht zum Samstag schneit es zeitweise etwas. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen -2 und -4 Grad. Der Wind beruhigt sich langsam.