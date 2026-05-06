Wetter im Norden: Bleibt es so grau und nass?

Kiel/Hamburg - Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können sich weiterhin auf Wolken und Regen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von Tiefausläufern, die das Wetter in Norddeutschland beeinflussen und graues, nasses Wetter mit sich bringen.

Es bleibt erstmal grau im Norden. © Martin Gerten/dpa

Im Tagesverlauf bleibt es laut DWD südlich des Kanals stark bewölkt, wobei es teilweise zu Regen kommen kann.

Nördlich bleibe es größtenteils trocken und zwischendurch könne es sogar heiter werden. In Schleswig-Holstein können Temperaturen bis zu 16 Grad erreicht werden, in Hamburg bis zu 14 Grad. Allerdings rechnet der DWD am Nachmittag und Abend mit Böen an der Nordseeküste und auf den Nordseeinseln.



Donnerstagvormittags soll der Himmel vor allem im Südosten Schleswig-Holsteins und in Hamburg auflockern, bevor die Bewölkung zum Nachmittag wieder zunehme.

Vereinzelt seien erneute Regenschauer möglich. Die Temperaturen sollen wie am Vortag zwischen 14 und 17 Grad erreichen. An der Nordseeküste wehe weiterhin ein frischer Wind.