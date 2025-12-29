Typisch Norddeutschland: Fällt Silvester mal wieder ins Wasser?

Hamburg - Zum Ende des Jahres zeigt sich das Wetter von seiner ungemütlichen Seite. In Hamburg und Schleswig-Holstein bestimmen Wolken, Regen und Wind den Jahreswechsel.

In der letzten Dezemberwoche wird das Wetter wechselhaft. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Die Woche beginnt in Norddeutschland mit Wolken und im Südosten mit leichten Regen, so die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei 6 Grad. An den Küsten fegt ein frischer bis starker und böiger Nordwestwind über das Land.

In der Nacht zu Dienstag soll es laut dem DWD im Binnenland aufklaren. An der Ostsee bleibt es wolkig und es kann zu Regen- und Schneeschauern kommen.

Auf den Inseln liegen die Tiefstwerte bei 1 Grad, ansonsten fällt das Thermometer auf bis zu -4 Grad. Deswegen kann es stellenweise Glatt auf den Straßen werden.

Der Dienstag zeigt sich tagsüber von seiner freundlicheren Seite. Am Abend folgen dann dichte Wolken und an der Westküste regnet es. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad.

Der Wind bleibt an den Küsten frisch und böig und kommt aus Richtung Nordwest bis Nord.