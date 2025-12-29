Typisch Norddeutschland: Fällt Silvester mal wieder ins Wasser?
Hamburg - Zum Ende des Jahres zeigt sich das Wetter von seiner ungemütlichen Seite. In Hamburg und Schleswig-Holstein bestimmen Wolken, Regen und Wind den Jahreswechsel.
Die Woche beginnt in Norddeutschland mit Wolken und im Südosten mit leichten Regen, so die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).
Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei 6 Grad. An den Küsten fegt ein frischer bis starker und böiger Nordwestwind über das Land.
In der Nacht zu Dienstag soll es laut dem DWD im Binnenland aufklaren. An der Ostsee bleibt es wolkig und es kann zu Regen- und Schneeschauern kommen.
Auf den Inseln liegen die Tiefstwerte bei 1 Grad, ansonsten fällt das Thermometer auf bis zu -4 Grad. Deswegen kann es stellenweise Glatt auf den Straßen werden.
Der Dienstag zeigt sich tagsüber von seiner freundlicheren Seite. Am Abend folgen dann dichte Wolken und an der Westküste regnet es. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad.
Der Wind bleibt an den Küsten frisch und böig und kommt aus Richtung Nordwest bis Nord.
Wetter an Silvester: Wolken, Regen und Schneeregen?
Mittwochnacht soll es dann überwiegend bedeckt blieben dazu kommen Regen- und Schneeschauern. Bei Tiefstwerten zwischen 2 und -3 Grad herrscht zudem Glättegefahr. Der Wind bleibt an den Küsten stürmisch.
Der Silvestertag soll laut Prognosen vom DWD wechselhaft sein: Wolken und Regenschauern wechseln sich ab. Die Temperaturen liegen dabei um die 5 Grad.
An den Küsten herrscht morgens starker Nordwest- bis Westwind.
In der Silvesternacht zeigt sich das Wetter von seiner typisch norddeutschen Seite: Es bleibt wolkig mit gebietsweise Regen und Schneeregen.
Die Tiefsttemperaturen liegen dabei um die 2 Grad. Der Wind wird in der Nacht immer stärker und dreht von Nordwest auf Südwest.
An den Küsten soll es vereinzelt Sturmböen geben.
Titelfoto: Markus Scholz/dpa