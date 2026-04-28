Wetter in Hamburg: Der April verabschiedet sich mit Sonne satt

Hamburg/Kiel/Schwerin - Die Menschen im Norden können sich auf sonnige Tage und milde Temperaturen freuen. Am Dienstag bleibt es freundlich und niederschlagsfrei.

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen in Hamburg bis auf über 20 Grad. © Georg Wendt/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Höchstwerte bei zwölf Grad auf Helgoland, 17 Grad in Hamburg und 13 Grad auf Rügen.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt überwiegend klar bei Tiefsttemperaturen zwischen sieben und minus einem Grad. In Bodennähe muss mit leichtem Frost gerechnet werden.

Auch der Mittwoch zeigt sich sonnig und trocken. Es werden ähnliche Höchstwerte wie am Vortag erwartet. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf sieben bis ein Grad. Lokal kann es bei minus einem Grad zu leichtem Frost kommen.