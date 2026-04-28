Wetter in Hamburg: Der April verabschiedet sich mit Sonne satt
Von Nina Becker
Hamburg/Kiel/Schwerin - Die Menschen im Norden können sich auf sonnige Tage und milde Temperaturen freuen. Am Dienstag bleibt es freundlich und niederschlagsfrei.
Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Höchstwerte bei zwölf Grad auf Helgoland, 17 Grad in Hamburg und 13 Grad auf Rügen.
Die Nacht zum Mittwoch bleibt überwiegend klar bei Tiefsttemperaturen zwischen sieben und minus einem Grad. In Bodennähe muss mit leichtem Frost gerechnet werden.
Auch der Mittwoch zeigt sich sonnig und trocken. Es werden ähnliche Höchstwerte wie am Vortag erwartet. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf sieben bis ein Grad. Lokal kann es bei minus einem Grad zu leichtem Frost kommen.
Am Donnerstag wird es mit viel Sonnenschein noch freundlicher als die Tage davor. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 Grad auf Fehmarn, 21 Grad in Hamburg und 18 Grad in Mecklenburg-Vorpommern. An der Küste bleibt es etwas kühler.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa