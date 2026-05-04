Jetzt wird es wechselhaft: doch noch kein Sommer im Norden?

Hamburg - Nach einem fast schon sommerlichen Wochenende mit viel Sonne stellt sich im Norden wieder wechselhafteres und spürbar kühleres Wetter ein.

Nach dem warmen Wochenende werden die Temperaturen nun kühler im Norden. (Symbolbild) © David Hammersen/dpa

Der kurze Vorgeschmack auf den Sommer weicht in den kommenden Tagen einer Mischung aus Wolken, Schauern und frischem Wind, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Montag zeigt sich das Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg wechselnd bewölkt. Nur vereinzelt fällt etwas Regen, am Nachmittag lockert es zunehmend auf.

Die Temperaturen erreichen 14 Grad in Nordfriesland und bis zu 20 Grad im Raum Lauenburg, an den Küstenabschnitten bleibt es deutlich frischer.

In der Nacht zum Dienstag zieht von Süden her dichtere Bewölkung auf, südlich des Nord-Ostsee-Kanals setzt Regen ein.

Die Tiefstwerte liegen zwischen vier Grad im nördlichen Binnenland, etwa sieben Grad an der Elbe und bis zu neun Grad auf Helgoland.