Jetzt wird es wechselhaft: doch noch kein Sommer im Norden?

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Nach sonnigem Wochenende bringt die neue Woche im Norden Wolken, Schauer und spürbar kühlere Temperaturen. Was der DWD für die kommenden Tage ankündigt.

Von Laura Heide

Hamburg - Nach einem fast schon sommerlichen Wochenende mit viel Sonne stellt sich im Norden wieder wechselhafteres und spürbar kühleres Wetter ein.

Nach dem warmen Wochenende werden die Temperaturen nun kühler im Norden. (Symbolbild)
Nach dem warmen Wochenende werden die Temperaturen nun kühler im Norden. (Symbolbild)  © David Hammersen/dpa

Der kurze Vorgeschmack auf den Sommer weicht in den kommenden Tagen einer Mischung aus Wolken, Schauern und frischem Wind, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Montag zeigt sich das Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg wechselnd bewölkt. Nur vereinzelt fällt etwas Regen, am Nachmittag lockert es zunehmend auf.

Die Temperaturen erreichen 14 Grad in Nordfriesland und bis zu 20 Grad im Raum Lauenburg, an den Küstenabschnitten bleibt es deutlich frischer.

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In der Nacht zum Dienstag zieht von Süden her dichtere Bewölkung auf, südlich des Nord-Ostsee-Kanals setzt Regen ein.

Die Tiefstwerte liegen zwischen vier Grad im nördlichen Binnenland, etwa sieben Grad an der Elbe und bis zu neun Grad auf Helgoland.

Milde Temperaturen mit Mix aus Regen und Wolken

Regen und Wolken wechseln sich in den kommenden Tagen im Norden ab. (Symbolbild)
Regen und Wolken wechseln sich in den kommenden Tagen im Norden ab. (Symbolbild)  © Ulrich Perrey/dpa

Am Dienstag bleibt es südlich des Kanals zunächst stark bewölkt mit zeitweiligem Regen, während es weiter nördlich freundlicher ist.

Die Höchstwerte liegen um 15 Grad, an den Küsten teils nur knapp über zwölf Grad. Der Wind frischt besonders an der Nordsee spürbar auf.

In der Nacht zum Mittwoch klingen die Niederschläge allmählich ab, vielerorts bleibt es aber wolkig. Die Temperaturen sinken im Binnenland auf ein bis vier Grad, an den Küsten bleibt es milder.

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Am Mittwoch zeigt sich das Wetter insgesamt freundlicher: Bei heiter bis wolkigem Himmel bleibt es meist trocken, die Temperaturen erreichen elf Grad auf Helgoland und zwölf bis 14 Grad im Binnenland.

Titelfoto: David Hammersen/dpa

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