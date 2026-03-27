Wetter im Norden bleibt wechselhaft: Wolken, Regen und Frost zum Wochenende

Hamburg - Am Wochenende bleibt das Wetter im Norden wechselhaft: Wolken, Regen und Frost - in Hamburg und Schleswig-Holstein ist alles mit dabei.

In Norddeutschland bleibt das Wetter am Wochenende sehr wechselhaft. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Am Freitag bleibt es zunächst leicht bewölkt, bevor nachmittags dichte Wolken aufziehen. Die Höchstwerte liegen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dabei zwischen sieben Grad auf Sylt und zehn Grad in Hamburg.

In der Nacht zum Samstag soll es im Norden dann erst einmal regnen, danach kann es aufklaren. Die Temperaturen liegen knapp unter null Grad. Teilweise muss mit Frost und Glätte gerechnet werden.

Auch am Samstag bleibt es über Tag wechselhaft. Im Südosten von Schleswig-Holstein bleibt es stark bewölkt und regnerisch, dagegen wird es im Nordwesten nach kurzen Schauern am Vormittag freundlicher. Bis auf sechs Grad steigen die Temperaturen maximal an.

In der Nacht zu Sonntag bleibt es dagegen meist trocken und etwas bewölkt.

Die Temperaturen liegen zwischen drei und minus einem Grad. Es kann leichten Frost geben.