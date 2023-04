Wetter in Hamburg: Achtung, Frostgefahr!

Hamburg - Das Wetter in Hamburg wird in den kommenden Tagen nass und kalt. Nachts droht sogar Frost.

Die kommenden Nächte gibt es leichten Frost im Norden. (Archivbild) © Roland Weihrauch/dpa

Verantwortlich dafür ist Tief "Udo" über dem Skagerrak, das nach Südschweden zieht. Dabei wird subpolare Meeresluft nach Schleswig-Holstein und Hamburg gelenkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Dienstag gibt es daher starken Wind aus Nordwest, an der Nordsee sind vereinzelt Sturmböen um, 80 km/h möglich. Zum Abend hin wird es ruhiger.

Das Wetter zeigt sich am Dienstag ansonsten wechselnd bewölkt, immer wieder gibt es Schauer. Das Thermometer erreicht höchstens um die 10 Grad. Nachts lassen die Schauer im Landesinneren nach und es kühlt sich auf um 2 Grad ab, örtlich gibt es leichten Bodenfrost, an der See wird es mit 5 Grad frostfrei.

Am Mittwoch setzt sich der unbeständige Mix aus Wolken und einzelnen Schauern fort. Mit maximal 8 bis 11 Grad bleibt es kühl. Der Wind weht an den Küsten frisch bis stark aus West bis Nordwest. In der Nacht gibt es nur noch an der Nordsee einzelne Schauer, sonst ist es wolkig oder klar und bleibt meist trocken. Es kühlt sich auf 0 bis 5 Grad ab, erneut ist leichter Bodenfrost zu erwarten.

Sonne und Wolken wechseln sich am Donnerstag ab. Dazu fallen vereinzelt ein paar Regentropfen. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 9 und 11 Grad. Der Wind dreht auf West und weht schwach bis mäßig.