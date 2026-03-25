Sturm, Gewitter und Schnee: Jetzt wird's richtig ungemütlich!

Hamburg - In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es am Mittwoch ungemütlich! Sturmböen bis Windstärke 11 möglich.

Im Umfeld von Fehmarn werden bis in die Nacht zu Donnerstag einzelne stürmische Böen erwartet. © Daniel Bockwoldt/dpa

Am Mittwoch wird es so richtig ungemütlich im Norden. Die Kaltfront eines Sturmtiefausläufers sorgt für stürmische, wechselhafte Witterung und bringt feuchtkalte polare Meeresluft mit.



Für den Mittwochmorgen kündigt der Deutsche Wetterdienst starke bis stürmische Böen mit Geschwindigkeiten bis hin zu 86 Stundenkilometern.

Bis zum Mittag soll der Sturm noch weiter auffrischen und teilweise Windgeschwindigkeiten von bis zu 105 Stundenkilometern erreichen.

Am Abend lässt der Wind etwas nach, an der See werden aber weiterhin stürmische Böen erwartet.

Am Mittwochmorgen bleibt es erst bedeckt und regnerisch, auch Gewitter sind vereinzelt möglich.

Nachmittags soll es etwas auflockern, Gewitter und Schauer sind aber trotzdem möglich.