Sturm fegt über Norddeutschland: Baum stürzt auf zwei fahrende Autos
Jork/Hamburg/Itzehoe - Der Sturm über Norddeutschland sorgt für erste Einsätze der Feuerwehr. In Jork wurden zwei Autos von einem umstürzenden Baum getroffen.
Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Wagen gegen 6 Uhr am frühen Morgen auf der K39 in Jork von dem Baum getroffen.
Ein 55-Jähriger war mit seinem Peugeot in Richtung Hamburg unterwegs, während ein 56-Jähriger im Skoda entgegenkam.
Offenbar hatten die Fahrer Schutzengel mit an Bord - beide blieben unverletzt.
Der Peugeot wurde durch den Baum so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Skoda-Fahrer hatte mehr Glück und konnte seine Fahrt fortsetzen.
Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung des Baumes.
Durch den Sturz komme es im Landkreis Stade derzeit vermehrt zu stürzenden Bäumen oder fallenden Ästen.
Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer daher um besondere Vorsicht. Waldspaziergänge sollten vermieden werden.
Sturm sorgt für zahlreiche Einsätze in Hamburg
In Hamburg-Billstedt wurde am Mittwoch ebenfalls ein größerer Baum entwurzelt und drohte auf angrenzende Häuser zu stürzen. Für die Hamburger Feuerwehr war das nur einer von etlichen Einsätzen.
"Aufgrund der Wetterlage sind wir seit 7 Uhr zu etwa 40 Einsätzen ausgerückt", so ein Sprecher der Feuerwehr gegen 12 Uhr gegenüber TAG24. Gegen 14 Uhr sprach ein Sprecher von inzwischen 57 Einsätzen.
Umgefallene Bäume und herabstürzende Äste sorgten dafür, dass die Feuerwehr zwei zusätzliche Drehleiterfahrzeuge aus der technischen Reserve in den Dienst nehmen musste.
In Jenfeld gab es einen größeren Einsatz, nachdem Trümmerteile einer vor Monaten ausgebrannten Lagerhalle aufgrund des Sturms auf ein geparktes Auto gestürzt waren. Weitere Dachplatten drohten abzustürzen, weshalb der Bereich abgesperrt wurde. Verletzt wurde niemand.
Auch in Itzehoe musste die Feuerwehr mehrfach ausrücken
Auch in Itzehoe (Schleswig-Holstein) musste die Feuerwehr mehrfach ausrücken. Unter anderem war ein kleinerer Baum im Albert-Schweizer-Ring auf zwei geparkte Autos gefallen.
Die Einsatzkräfte zerlegten den Baumstamm. Verletzt wurde niemand, wie Sprecher Sven Winter gegenüber TAG24 mitteilte.
Der Wind soll erst am Abend abnehmen.
Erstmeldung: 12.56 Uhr. Aktualisiert: 13.56 Uhr
Titelfoto: Polizeiinspektion Stade