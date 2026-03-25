Sturm fegt über Norddeutschland: Baum stürzt auf zwei fahrende Autos

Jork/Hamburg/Itzehoe - Der Sturm über Norddeutschland sorgt für erste Einsätze der Feuerwehr . In Jork wurden zwei Autos von einem umstürzenden Baum getroffen.

Der Peugeot war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. © Polizeiinspektion Stade

Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Wagen gegen 6 Uhr am frühen Morgen auf der K39 in Jork von dem Baum getroffen.

Ein 55-Jähriger war mit seinem Peugeot in Richtung Hamburg unterwegs, während ein 56-Jähriger im Skoda entgegenkam.

Offenbar hatten die Fahrer Schutzengel mit an Bord - beide blieben unverletzt.

Der Peugeot wurde durch den Baum so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Skoda-Fahrer hatte mehr Glück und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung des Baumes.

Durch den Sturz komme es im Landkreis Stade derzeit vermehrt zu stürzenden Bäumen oder fallenden Ästen.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer daher um besondere Vorsicht. Waldspaziergänge sollten vermieden werden.