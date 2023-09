Wetter in Hamburg: Erst Bodenfrost, dann wieder Spätsommer?

Das zeigt sich dadurch, dass es am Mittwoch maximal 18 bis 20 Grad werden. Anfangs zeigen sich noch viele Wolken am Himmel und es kann regnen. Von Nordwesten wird es zunehmend freundlicher und trocken. Nur direkt an der Westküste weht der Wind stark bis böig aus Nord- bis Nordwest.

Es sieht ganz danach aus, als ob Hamburg ein paar Tage ruhiges Spätsommerwetter bekommt. © Bodo Marks/dpa

Der Donnerstag startet vielerorts neblig. Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad.

In der Nacht ist der Himmel locker bewölkt bis klar. Wieder bildet sich örtlich Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen sieben und zehn Grad, an den Küsten und auf den Inseln zwischen zehn und bis zu milden 16 Grad.

Am Freitag gibt es viel Sonne und keinen Regen. Die Höchstwerte liegen mit 20 Grad in Flensburg und bis 23 Grad in Hamburg etwas höher als zuvor. In der Nacht zum Sonnabend ist es nur gering bewölkt oder klar. Bodenfrost ist bei Werten zwischen neun und zwölf Grad in weiter Ferne. Auf den Inseln werden um 15 Grad erreicht.

Der Trend: Die 25-Grad-Marke dürfte am Sonntag erreicht werden. Erst ab Montag haben die Prognosen des DWD wieder etwas Regen im Angebot.