Wetter in Hamburg: Gewitter, Starkregen und Hagel erwartet

Hamburg - Gewitter im Anmarsch! Am Montag dreht sich beim Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein alles um Donner, Blitz und Starkregen.

Der Norden muss am Montag mit Starkregen rechnen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, führt eine Tiefdruckrinne feuchte und gewitterträchtige Luft nach Norddeutschland. Bereits am Montagmorgen registrierte Kachelmannwetter an und über der Nordsee erste Gewitter. Laut DWD kann dabei Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter und stürmische Böen um 65 km/h geben.

Richtig los legen die Gewitter erst ab dem Nachmittag. Sie breiten sich von der Nordsee kommend ostwärts aus. Mit Starkregen, stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel muss gerechnet werden. Teilweise sind auch Unwetter möglich: In kurzer Zeit können 25 Liter Starkregen pro Quadratmeter fallen oder mehr als 35 Liter in wenigen Stunden.

Am Montag werden Tageshöchsttemperaturen von 16 Grad auf Helgoland, bis zu 22 Grad in Nordfriesland und 28 Grad in und um Hamburg erreicht. Nachts kühlt es sich auf elf bis 14 Grad ab.

Die Gewitter setzen sich über die Nacht und auch am Dienstag fort. Erst ab dem Nachmittag lassen sie zögerlich nach.