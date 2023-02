Wetter in Hamburg: Hoch "Feuka" bringt trübes Grau

Hamburg - Es wird wieder etwas milder, bleibt aber meist grau: Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich zum Wochenstart konstant trüb.

Es kühlt sich auf 1 bis 4 Grad ab, im Landesinneren kann es in Bodennähe leichten Frost geben.

Und so ist es am Montag meist bedeckt. Ab dem Mittag besteht die Chance, doch etwas Sonnenschein zu bekommen. Örtlich lockert sich die Bewölkung auf. Dazu steigen die Höchstwerte auf 6 Grad auf Helgoland bis 9 Grad in Hamburg . Der Wind weht nur schwach bis mäßig.

Hoch "Feuka" bringt mit schwachem Westwind milde Meeresluft nach Norddeutschland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei wird es in den kommenden Tagen deutschlandweit so warm, dass die Werte "mit Winter kaum etwas zu tun" haben, im Norden bleiben sie aber einstellig. Das Hochdruckgebiet bringt allerdings kaum Sonne, sondern viel Nebel und Hochnebel.

Auch bei Nieselregen sind die Freizeitsportler auf der Außenalster unterwegs. © Georg Wendt/dpa

Der Dienstag startet mit einer dichten Wolkendecke oder nebelig-trüb. Zum Abend hin lockert sich die Bewölkung etwas auf. Tagsüber wird es maximal 5 bis 7 Grad. In der Nacht gibt es häufig Nebel und Hochnebel. Teilweise fällt etwas Sprühregen. Die Temperaturen sinken auf 1 bis 3 Grad.

Am Mittwoch ist es anfangs wieder nebelig-trüb. Hamburg und der Süden Schleswig-Holsteins können sich auf den Nachmittag freuen, denn vielerorts lockert sich die Wolkendecke auf und es kommt die Sonne durch. In der Nacht zum Donnerstag ziehen neue Wolken durch, aus denen es etwas regnet. Die Tiefsttemperatur liegt um 3 Grad.

Am Donnerstag wird es oft stark bewölkt und es regnet etwas, besonders am Nachmittag fallen Tropfen. Die Maximaltemperatur liegt bei 6 bis 9 Grad. In der Nacht zieht der Regen langsam nach Osten ab. Mit 4 Grad bleibt es wieder frostfrei.

Der DWD geht in seiner 10-Tage-Vorhersage davon aus, dass es am Freitag weiter stark bewölkt ist und etwas regnet. Am Samstag soll es erneut stürmisch und nass werden.