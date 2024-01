Wetter in Hamburg: Sturmsaison legt jetzt richtig los!

Hamburg - Die Sturmsaison hat den Norden fest im Griff. Auf Tief "Iris" folgt in der Nacht zum Mittwoch Sturm "Jitka".

Hamburg muss sich auf einen weiteren Sturm einstellen. © Rabea Gruber/dpa

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird in den kommenden Tagen unbeständig und sehr mild, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Grund dafür sind Sturmtiefs, die vom Atlantik nach Skandinavien ziehen.

Bis zum Dienstagnachmittag sind die Auswirkungen von Sturm "Iris" zu spüren. Es gibt Windböen und stürmische Böen zwischen 65 und 85 km/h. In Schauernähe und an der Westküste treten Sturmböen bis 80 km/h aus Südwest bis West auf.

Achtung, Sturmflutwarnung für Hamburg und die Küste!

Vorübergehend nimmt der Wind ab. In der Nacht zum Mittwoch bringt "Jitka" dann von der Nordsee her neuen Sturm. Im Binnenland werden stürmische Böen oder Sturmböen erwartet, an der Westküste sogar schwere Sturmböen bis 100 km/h. Der Sturm lässt erst ab dem späten Mittwochabend von Südwesten allmählich nach.

Prognosen über eine mögliche Sturmflut am Mittwoch hat das BSH bislang nicht erstellt.