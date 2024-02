Wetter in Hamburg: Trübe Aussichten fürs Wochenende

Die Aussichten für Hamburg versprechen viele Wolken. © Marcus Brandt/dpa

Derzeit liegt kalte, trockene Luft über Norddeutschland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Daher ist es in Schleswig-Holstein und Hamburg teils frostig.



Bis Freitagfrüh erreichen Schneefälle von Süden kommend den Nordosten. Im Südwesten gehen die weißen Flocken in Regen über. Auf den Straßen kann es daher Glätte durch Schneematsch oder durch Neuschneemengen zwischen einem und drei Zentimeter geben. Vereinzelt können bis fünf Zentimeter fallen. Am Freitagvormittag gibt es weitere Schneefälle im Norden. Zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee sind möglich.

Dazu frischt der Wind auf. An der Nordsee und an der Ostsee treten Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h aus Südost bis Ost auf. Für die Ostseeküste besteht eine Sturmflutwarnung. Zum Abend nimmt der Wind wieder ab.

Die Höchstwerte liegen am Freitag zwischen zwei Grad in Flensburg und bis fünf Grad in Hamburg. In der Nacht ist es regnerisch und es kühlt sich auf null bis drei Grad ab. Es kann also wieder glatt werden.



Am Samstag ist es anfangs stark bewölkt und es gibt Regen. Später ist es im Süden trocken. Maximal wird es um fünf Grad an der Ostsee und bis zehn Grad in Hamburg. Die Nacht auf Sonntag bleibt bei Tiefstwerten zwischen drei und fünf Grad trocken.