Wetterchaos im Norden: Glätteunfälle, Schulausfall und Sperrung auf A1

Zum Wochenstart wird im Norden mit Neuschnee, Glätte und einer dichten Wolkendecke gerechnet. Glätteunfälle hat es bereits gegeben.

Von Jana Steger

Hamburg/Barsbüttel/Celle



Mitarbeiter der Stadtreinigung sind in Hamburg wegen des Wetters im Einsatz. © Bodo Marks/dpa In Hamburg und Ostholstein können laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen. Vereinzelt kommt es auch zu Gefrierregen. Am Nachmittag sollen die Niederschläge wieder weniger werden. Und auch vor den Straßen macht der Winter nicht halt. Wegen eines Unfalls ist die A1 zwischen Barsbüttel und Stapelfeld derzeit nur auf einem Fahrstreifen befahrbar. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Fahrer mit seinem Kastenwagen ins Rutschen geraten. Grund dafür seien auch hier Schnee oder Glätte gewesen. Hamburg Wetter Seltenes Naturschauspiel: Meterhohe Eisberge türmen sich an der Elbe Verletzte gebe es bislang keine.

Wetterchaos im Norden: Auch Hamburger S-Bahn-Verkehr eingeschränkt