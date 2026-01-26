Wetterchaos im Norden: Glätteunfälle, Schulausfall und Sperrung auf A1
Hamburg/Barsbüttel/Celle - Der Winter hat den Norden fest im Griff. Zum Wochenstart wird mit Neuschnee, Glätte und einer dichten Wolkendecke gerechnet.
In Hamburg und Ostholstein können laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen. Vereinzelt kommt es auch zu Gefrierregen. Am Nachmittag sollen die Niederschläge wieder weniger werden.
Und auch vor den Straßen macht der Winter nicht halt. Wegen eines Unfalls ist die A1 zwischen Barsbüttel und Stapelfeld derzeit nur auf einem Fahrstreifen befahrbar.
Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Fahrer mit seinem Kastenwagen ins Rutschen geraten. Grund dafür seien auch hier Schnee oder Glätte gewesen.
Verletzte gebe es bislang keine.
Wetterchaos im Norden: Auch Hamburger S-Bahn-Verkehr eingeschränkt
Im Hamburger S-Bahn-Verkehr kommt es aufgrund der aktuellen Witterung am Montag ebenfalls zu Einschränkungen. Die Linie S1 fährt aktuell zwischen Airport und Blankenese alle zehn Minuten. Zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel fahren die Bahnen im Pendelbetrieb.
Die Linie S2 fährt aktuell gar nicht. Stattdessen wird empfohlen, auf die Linie S7 auszuweichen. Auf dieser Linie gibt es einzelne Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.
Weil Weichen eingefroren sind, hat auch die Deutsche Bahn mit Einschränkungen und Ausfällen im Fernverkehr zu kämpfen. Betroffen sei die Strecke Hannover-Uelzen-Hamburg. Auch beim Bahnunternehmen Metronom gibt es Ausfälle im Regionalverkehr: Auf der Strecke Hamburg-Uelzen fahren derzeit keine Züge, teilte das Unternehmen auf seiner Website mit.
Der Rostocker Zoo bleibt am Montag ebenfalls aus Sicherheitsgründen geschlossen. Auf dem Zoogelände bestehe derzeit erhebliche Rutschgefahr.
In Niedersachsen kommt es wegen der Wetterverhältnisse sogar zu Schulausfällen. Betroffen ist unter anderem der Landkreis Celle.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa