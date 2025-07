Zweiter Spieleabend im Casino: Hier gewinnen Kinder beim Roulette

Hamburg - Nach einem großen Erfolg im vergangenen Jahr fand am Mittwochabend die zweite Ausgabe des Charity-Spieleabends " Herz ist Trumpf " zugunsten der Budnianer Hilfe im Casino Esplanade in Hamburg statt. Mit dabei waren auch wieder einige Promis, die sich trotz gefühlter 48 Grad im Schatten nicht die gute Laune verderben ließen.

"Es geht immer darum, schöne Sachen mit wichtigen Dingen zu verbinden", so Wöhlke über das Konzept von "Herz ist Trumpf". "Als wir letztes Jahr herausgegangen sind, haben wir direkt gesagt, dass es so eine tolle Veranstaltung war. Insofern freuen wir uns, dass wir es wiederholen konnten".

"In Hamburg wächst jedes fünfte Kind in Armut auf und oft fehlt es an Möglichkeiten – kein Musikunterricht, keine Hausaufgabenhilfe", betonte Julia Wöhlke, 1. Vorsitzende der Budnianer Hilfe gegenüber TAG24 .

Madita van Hülsen (44) am Mittwoch auf der Terrasse des Casinos: "Ich bin gar nicht so der Spiele-Nerd, aber ich finde es immer witzig, wenn ich gewinne und sich die anderen ärgern." © Tag24/Madita Eggers

Die rund 130 geladenen Gäste – darunter auch einige Promis – versuchten ihr Glück bei Spieleklassikern wie "Spitz pass auf", "Kniffel" oder "Halli Galli" – in der Turboversion von jeweils fünf Minuten.



Für das echte Casino-Feeling stand auch noch ein Roulette-Tisch bereit, aber natürlich gingen auch hier alle Gewinne an die Kinder. Die lockere Atmosphäre sollte zum Spenden und Spaß haben anregen, so Wöhlke.

Mit Erfolg: Durch Einzelspenden und Tombola-Lose kamen am Mittwoch über 25.000 Euro zusammen. Eine Steigerung zu den 22.000 Euro im vergangenen Jahr.

Die Lose wurden unter anderem von Moderatorin Madita van Hülsen (44) und Schauspielerin Sandra Quadflieg (46) gegen Spende an die Gäste vergeben, darunter auch Budni-Botschafterin Lilli Hollunder (39).

"Man denkt immer, dass es den Kindern und Jugendlichen in Deutschland total gut geht, aber wenn man genauer hinschaut, [....] dann sieht man, dass es ganz, ganz viele Familien gibt, die noch mehr Unterstützung brauchen und deshalb finde ich es dieses Event so toll und wichtig", so von Hülsen im TAG24-Gespräch, die am liebsten den Tombola-Hauptpreis von einem Jahresvorrat an Toilettenpapier gewonnen hätte.

Dieser ging am Ende allerdings an eine private Spenderin, die mit ihrer Familie gleich noch zwei weitere Gewinne abstaubte. "Aber eigentlich sind natürlich die Kinder die Gewinner, denn bei der Budnianer Hilfe kann man sich wirklich sicher sein, dass das Geld auch ankommt", betonte Anke Harnack.