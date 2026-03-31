15-Jähriger sorgt mit Spielzeugpistole für Panik in Fußgängerzone

In Frankenberg wurde ein 15-Jähriger festgenommen. Er hatte mit einer echt wirkenden Spielzeugpistole Passanten in der Fußgängerzone bedroht.

Von Ronja Oelke

Frankenberg - Ein 15-Jähriger hat am Montagnachmittag mehrere Passanten im nordhessischen Frankenberg mit einer Spielzeugpistole bedroht.

Die Polizei brachte den 15-Jährigen in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. (Symbolfoto)
Die Polizei brachte den 15-Jährigen in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. (Symbolfoto)  © Arne Dedert/dpa

Zunächst sei aber nicht klar gewesen, dass es sich um eine Spielzeugpistole handele, teilte die Polizei mit.

Demnach richtete der Tatverdächtige die Waffe auf Passanten in der Frankenberger Fußgängerzone und schrie sie an. Einige Menschen seien in umliegende Geschäfte geflüchtet, hieß es weiter.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf fest und stellte die Spielzeugwaffe sicher.

Der Tatverdächtige sei anschließend in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht worden, hieß es. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

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