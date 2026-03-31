15-Jähriger sorgt mit Spielzeugpistole für Panik in Fußgängerzone
Von Ronja Oelke
Frankenberg - Ein 15-Jähriger hat am Montagnachmittag mehrere Passanten im nordhessischen Frankenberg mit einer Spielzeugpistole bedroht.
Zunächst sei aber nicht klar gewesen, dass es sich um eine Spielzeugpistole handele, teilte die Polizei mit.
Demnach richtete der Tatverdächtige die Waffe auf Passanten in der Frankenberger Fußgängerzone und schrie sie an. Einige Menschen seien in umliegende Geschäfte geflüchtet, hieß es weiter.
Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf fest und stellte die Spielzeugwaffe sicher.
Der Tatverdächtige sei anschließend in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht worden, hieß es. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa