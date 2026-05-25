Streit eskaliert in Wiesbaden: 26-Jähriger sticht auf Kontrahenten ein

Wiesbaden - Im Wiesbadener Ortsteil Biebrich ist ein 22-Jähriger durch mehrere Messerstiche verletzt worden.

Die Polizei sucht Zeugen im Fall des verletzten 22-Jährigen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war es am Pfingstsonntag, gegen 23.15 Uhr, in der Kasteler Straße zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.

Im Verlauf des Streits zückte ein 26-Jähriger ein Taschenmesser und verletzte mit diesem seinen Kontrahenten. Die Polizei spricht von leichten Verletzungen.

Der 22-Jährige musste ambulant in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden.