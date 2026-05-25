Streit eskaliert in Wiesbaden: 26-Jähriger sticht auf Kontrahenten ein
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Wiesbaden - Im Wiesbadener Ortsteil Biebrich ist ein 22-Jähriger durch mehrere Messerstiche verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, war es am Pfingstsonntag, gegen 23.15 Uhr, in der Kasteler Straße zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.
Im Verlauf des Streits zückte ein 26-Jähriger ein Taschenmesser und verletzte mit diesem seinen Kontrahenten. Die Polizei spricht von leichten Verletzungen.
Der 22-Jährige musste ambulant in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden.
Im Rahmen der Tat ermitteln die Beamten wegen Körperverletzung und suchen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Nummer 0611/3450.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa