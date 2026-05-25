30 Prozent mehr! Taxipreise in Kassel steigen - Wie reagieren andere hessische Städte?
Von Nicole Schippers
Kassel - Wer in Kassel mit dem Taxi fahren will, muss künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Laut der Stadt sollen die Preise dort steigen wegen der "in kurzer Zeit deutlich angestiegenen Kraftstoffpreise, die die Betriebsausgaben der örtlichen Taxibetriebe massiv erhöht haben".
Diese Entwicklung wirke sich unmittelbar und in erheblichem Umfang auf die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen aus, erklärt ein Sprecher.
Ab dem 13. Juni werden in Kassel für Fahrgäste deshalb 2,80 Euro und damit 70 Cent mehr für jeden gefahrenen Kilometer fällig. Die Grundgebühr bleibt bei 4 Euro. Das bedeutet eine Preiserhöhung um 30 Prozent pro Kilometer.
"Mit der Anpassung der Beförderungsentgelte kommt die Stadt Kassel dem Anliegen der ortsansässigen Unternehmen nach, auf die gestiegenen Betriebskosten zu reagieren", erläutert der Sprecher.
Ziel sei es, "die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Taxengewerbes und damit die Sicherstellung des individuellen Verkehrsangebots als Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs im Interesse der Allgemeinheit zu gewährleisten".
Der Druck auf die Taxiunternehmen ist nach Angaben des Taxiverbands Hessen allgemein sehr groß. Die Treibstoffkosten seien ein zusätzlicher wesentlicher Faktor, sagt dessen Vorsitzender Hans-Peter Kratz. Die Mehrkosten lägen inzwischen bei rund 15 Prozent. Trotzdem hält Kratz höhere Preise nicht für zielführend.
Stabile Preise in Frankfurt und Darmstadt
"Mit Preiserhöhungen gewinnen sie keine Kunden neu oder zurück", sagt er. "Solange die Wettbewerber außerhalb des gesetzlichen Rahmens arbeiten und mit Dumpingpreisen zulasten der Steuerzahler und der Sozialversicherungen arbeiten, ist eine Preisanpassung wohl kein geeignetes Mittel", erläutert Kratz mit Blick auf Plattformen wie Uber oder Bolt, die zumeist billiger unterwegs sind und dem traditionellen Taxigewerbe zu schaffen machen.
Während Kassel die Preise anzieht, sind andere Städte noch zurückhaltend. Aus Fulda etwa heißt es zwar, dass aktuell eine Anpassung der Entgelte überprüft werde, um der wirtschaftlichen Entwicklung seit der letzten Anpassung Rechnung zu tragen.
In Frankfurt zahlen die Fahrgäste nach Angaben des Ordnungsamtes weiterhin 4 Euro Grundpreis und 2,40 Euro pro Kilometer. Zur wirtschaftlichen Lage der Unternehmen lasse die Stadt gerade ein Gutachten erstellen, hieß es.
Auch in Darmstadt ist nach Angaben der Stadt derzeit keine Anpassung der Taxitarife geplant. Dort bleibt es zunächst bei 4 Euro Grundpreis und 2,20 Euro Fahrpreis pro Kilometer. "Es wurde auch noch kein Antrag aus der Taxiunternehmerschaft eingereicht", sagt ein Sprecher. "Die Verwaltung hat das Thema jedoch im Blick."
Die wirtschaftliche Lage des Taxigewerbes werde derzeit als schwierig eingeschätzt. "Es gibt Rückmeldungen zu Belastungen, aber keine abschließende Bewertung, weil die Stadt ein Funktionsgutachten in Auftrag gegeben hat, das aktuell aber noch ausgewertet wird."
Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa