30 Prozent mehr! Taxipreise in Kassel steigen - Wie reagieren andere hessische Städte?

Kassel - Wer in Kassel mit dem Taxi fahren will, muss künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Laut der Stadt sollen die Preise dort steigen wegen der "in kurzer Zeit deutlich angestiegenen Kraftstoffpreise, die die Betriebsausgaben der örtlichen Taxibetriebe massiv erhöht haben".

Taxifahren in Kassel wird künftig teurer. © Frank Rumpenhorst/dpa

Diese Entwicklung wirke sich unmittelbar und in erheblichem Umfang auf die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen aus, erklärt ein Sprecher.

Ab dem 13. Juni werden in Kassel für Fahrgäste deshalb 2,80 Euro und damit 70 Cent mehr für jeden gefahrenen Kilometer fällig. Die Grundgebühr bleibt bei 4 Euro. Das bedeutet eine Preiserhöhung um 30 Prozent pro Kilometer.

"Mit der Anpassung der Beförderungsentgelte kommt die Stadt Kassel dem Anliegen der ortsansässigen Unternehmen nach, auf die gestiegenen Betriebskosten zu reagieren", erläutert der Sprecher.

Ziel sei es, "die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Taxengewerbes und damit die Sicherstellung des individuellen Verkehrsangebots als Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs im Interesse der Allgemeinheit zu gewährleisten".

Der Druck auf die Taxiunternehmen ist nach Angaben des Taxiverbands Hessen allgemein sehr groß. Die Treibstoffkosten seien ein zusätzlicher wesentlicher Faktor, sagt dessen Vorsitzender Hans-Peter Kratz. Die Mehrkosten lägen inzwischen bei rund 15 Prozent. Trotzdem hält Kratz höhere Preise nicht für zielführend.