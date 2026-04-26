20 Leute eingeladen, über 100 kommen: Polizei löst Chaos-Party von 15-Jährigem auf

Bad Soden - Die Polizei hat am Freitagabend im Main-Taunus-Kreis die Party eines 15-Jährigen aufgelöst, zu der weit mehr Menschen als eingeladen erschienen waren.

20 Personen waren eingeladen, dann waren es zwischenzeitlich über 100: Schließlich löste die Polizei die Party des 15-Jährigen auf. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/aoo3771, Andreas Arnold/dpa

Die private Feier in Bad Soden drohte komplett außer Kontrolle zu geraten, sagten die Beamten.

"Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden teils über 100 Jugendliche auf dem Gelände festgestellt. Der 15-jährige Veranstalter gab an, ursprünglich nur etwa 20 Personen eingeladen zu haben", berichteten die Ordnungskräfte.

Man habe die Feier "kommunikationsorientiert" aufgelöst - "zur Verhinderung möglicher Straftaten und zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung".