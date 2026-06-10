Junger Pelikan in Nordhessen gesichtet: Er braucht dringend Hilfe!

Schwalmstadt - Ein Pelikan ist in Nordhessen unterwegs. Der Wasservogel sei erstmals am Montagnachmittag in Schwalmstadt-Ziegenhain gesichtet worden, sagte eine Sprecherin der Tiernothilfe Schwalmstadt der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Nach diesem Pelikan wird gerade bei Schwalmstadt gesucht. Das junge Tier kann sich noch nicht selbst ernähren. © Tiernothilfe Schwalmstadt/dpa

Am Dienstagmorgen sei das Tier erneut gesehen worden: zuerst auf einem Hof, nachmittags rund 20 Kilometer entfernt noch einmal.

Bei dem Pelikan handelt es sich Experten zufolge um einen Jungvogel, so die Sprecherin. Der Vogel könne sich nicht selbst ernähren und brauche dringend Hilfe.

Wie das Tier nach Hessen kam, war zunächst unklar.