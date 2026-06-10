Junger Pelikan in Nordhessen gesichtet: Er braucht dringend Hilfe!
Von Philipp Rahn
Schwalmstadt - Ein Pelikan ist in Nordhessen unterwegs. Der Wasservogel sei erstmals am Montagnachmittag in Schwalmstadt-Ziegenhain gesichtet worden, sagte eine Sprecherin der Tiernothilfe Schwalmstadt der Deutschen Presse-Agentur (dpa).
Am Dienstagmorgen sei das Tier erneut gesehen worden: zuerst auf einem Hof, nachmittags rund 20 Kilometer entfernt noch einmal.
Bei dem Pelikan handelt es sich Experten zufolge um einen Jungvogel, so die Sprecherin. Der Vogel könne sich nicht selbst ernähren und brauche dringend Hilfe.
Wie das Tier nach Hessen kam, war zunächst unklar.
Da der Vogel nicht beringt sei, könnte der Pelikan – oder das Ei, aus dem er schlüpfte – illegal nach Deutschland gebracht worden sein, hieß es.
Es sei aber auch möglich, dass es sich um ein wildes Tier handelt.
Titelfoto: Tiernothilfe Schwalmstadt/dpa