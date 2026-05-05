21-Jähriger will sich mit Frau treffen, dann wird er im Kofferraum entführt und schwer verletzt

Haunetal - Nach der Entführung und schweren Verletzung eines 21-Jährigen im osthessischen Haunetal ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikts.

Mittlerweile konnte die Polizei drei Tatverdächtige festnehmen. (Symbolfoto) © 123rf/Elmar Gubisch

Ein 21 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen sei am vergangenen Donnerstagabend (30. April) am Bahnhof von Haunetal Opfer eines brutalen Angriffs geworden, teilten die Beamten mit.

Der Mann hatte sich dort mit einer Frau verabredet. Stattdessen traf er auf mehrere Personen, die ihn mit Schlägen, Tritten und Pfefferspray attackierten.

Anschließend brachten die Angreifer ihr Opfer den Ermittlungen zufolge im Kofferraum eines Autos an einen bislang unbekannten Ort. Der 21-Jährige beschrieb den Ort als eine Art Container-Abstellfläche.

Dort wurde der junge Mann den Angaben zufolge erneut angegriffen und unter anderem mit einem Messer schwer verletzt.