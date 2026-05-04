36 Autos brennen in Parkhaus: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bad Homburg/Frankfurt - Nach einem verheerenden Brand in einem Parkhaus in Bad Homburg ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Elf Autos brannten vollkommen aus, 25 weitere wurden teils schwer beschädigt. © dpa/Mike Seeboth

Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte, sitzt der 38-Jährige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft.

Es handelt sich um einen moldauisch-rumänischen Mann. Er wurde laut Staatsanwaltschaft am 30. April in einer Einrichtung für Wohnsitzlose in Bad Homburg festgenommen.

Am 1. Mai erließ eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Frankfurt Haftbefehl.

"Ein Motiv des Beschuldigten ist bislang nicht bekannt", teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit.